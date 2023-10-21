Долг за электричество на Украине вырос до 1,6 миллиарда долларов

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Общий долг Украины на рынке электроэнергии достиг показателя в 60 миллиардов гривен (более 157 миллиардов рублей - прим. ред.). Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова привело РИА «Новости».

«Общий долг на рынке электрической энергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен. Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», - заявил он.

По словам Кудрицкого, страна не может в полном объеме рассчитаться по долговым обязательствам. Он отметил, что Национальной комиссии, которая занимается регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) передали расчеты тарифов на электричество в предстоящем году.

Сейчас в компании ждут обоснованного решения НКРЭКУ, благодаря которому появится возможность поддержки ликвидности. Кудрицкий подчеркнул, что не просто ждет решения, но и пытается «сбалансировать финансовую ситуацию в компании».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном увеличении расходов бюджета на этот год. В документе сказано, что затраты увеличат на 322,6 миллиарда гривен (более 800 миллиардов рублей). Основную сумму отправят на нужды МВД и Минобороны страны.