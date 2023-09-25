«Долг перед народом». Эрдоган назвал причину начала операции Азербайджана в Карабахе

Читайте нас в:

«К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию», - объяснил Эрдоган.

По его словам, после этого перед Азербайджаном открылась возможность для полноценной нормализации ситуации в регионе.

«Ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги», - высказался турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что при мирном решении не может быть проигравших. Власти стран всеми силами стираются выполнить долг перед народом и обеспечить мир и спокойствие.

«Мы хотим, чтобы наши визави продемонстрировали такую же искренность», - уточнил президент Турции.

Эрдоган отметил, что операция Азербайджана прошла в сжатые сроки «с максимальным вниманием к безопасности гражданского населения». Он назвал произошедшее «критическим событием для региона».

Ранее президент Турции предложил провести четырехстороннюю встречу с главами России, Азербайджана и Армении. Но президенты остальных трех государств пока что не дали ответ.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.