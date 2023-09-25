«Долг перед народом». Эрдоган назвал причину начала операции Азербайджана в Карабахе
Азербайджан оказался вынужден начать контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканал TRT после переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию», - объяснил Эрдоган.
По его словам, после этого перед Азербайджаном открылась возможность для полноценной нормализации ситуации в регионе.
«Ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги», - высказался турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул, что при мирном решении не может быть проигравших. Власти стран всеми силами стираются выполнить долг перед народом и обеспечить мир и спокойствие.
«Мы хотим, чтобы наши визави продемонстрировали такую же искренность», - уточнил президент Турции.
Эрдоган отметил, что операция Азербайджана прошла в сжатые сроки «с максимальным вниманием к безопасности гражданского населения». Он назвал произошедшее «критическим событием для региона».
Ранее президент Турции предложил провести четырехстороннюю встречу с главами России, Азербайджана и Армении. Но президенты остальных трех государств пока что не дали ответ.
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