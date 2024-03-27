Доклад о геноциде Израиля в Газе представили в ООН

Свой доклад под названием «Анатомия геноцида» правозащитница представила в ходе выступления на Совете ООН по правам человека в Женеве.

«После почти шести месяцев безжалостного нападения Израиля на оккупированную Газу мой священный долг - сообщить о худшем из того, на что способно человечество, и представить свои выводы», - заявила Альбанезе.

Она напомнила, что согласно международному праву геноцидом считается комплекс действий, направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

К попадающим под определение геноцида действиям военных и властей специалист отнесла физический и психический вред палестинцам, преднамеренное создание условий жизни для полного или частичного уничтожения населения, а также меры, направленные на сокращение рождаемости.

«На протяжении более 76 лет этот процесс угнетал палестинцев как народ всеми мыслимыми способами, подавляя их неотъемлемое право на самоопределение демографически, экономически, территориально, культурно и политически», - подчеркнула Альбанезе.

В пресс-службе ООН подчеркнули, что представители Израиля в обсуждении доклада участия не принимали, но по итогам прислали сообщение, в котором отказались принимать материал правозащитницы.

Совет Безопасности ООН в минувший понедельник принял р езолюцию с требованием о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа, освобождении всех захваченных заложников, а также расширения путей для доставки гуманитарной помощи на палестинскую территорию.

В голосовании приняли участие 14 государств. Великобритания, Китай, Россия и Франция поддержали принятое решение. США воздержались от голосования, но накладывать вето на принятое решение не стали.