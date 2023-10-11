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Дипломат напомнила, что в принятой СБ ООН резолюции действительно есть призыв к странам досматривать идущие в Йемен корабли на предмет запрещенных грузов. Но проводить такие инспекции могут только государства региона в собственных территориальных водах.

Кроме того, по каждому обнаруженному грузу нужно представить доклад с фактами о досмотре, изъятии и утилизации. Американские военные этот пункт проигнорировали.

Также они оставили без внимания решение, что уполномоченные страны при обнаружении санкционной продукции должны ее уничтожить, привести в негодность, отправить на склад или передать другой стране для дальнейшей утилизации. О последующем использовании изъятого вооружения в резолюции не говорится.

«Санкции самих США вообще не имеют никакого отношения к ООН и не могут рассматриваться в качестве приемлемого обоснования проведенной операции», - подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что американцы повели себя безответственно и недобросовестно.

«Вашингтон продолжает делать мир все менее безопасным. С целью дальнейшей накачки оружием киевского режима идут в ход любые средства по принципу „с миру по нитке“. Докатились уже до разбоя на море», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что предоставленные Украине боеприпасы не только еще больше раздувают конфликт, но и способствуют нарастанию угроз в других горячих точках мира, куда полученное оружие быстро распространяется.