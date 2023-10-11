«Докатились до разбоя». Захарова — о решении США передать захваченные в Оманском заливе патроны ВСУ
Командование Вооруженных сил США объявило о передаче Украине около 1,1 миллиона патронов, изъятых на судне «Марван» в Оманском заливе. По версии военных, экипаж перевозил груз для хуситов Йемена, чем нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение американцев недобросовестной манипуляцией международной организации. Полный текст ее обращения опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат напомнила, что в принятой СБ ООН резолюции действительно есть призыв к странам досматривать идущие в Йемен корабли на предмет запрещенных грузов. Но проводить такие инспекции могут только государства региона в собственных территориальных водах.
Кроме того, по каждому обнаруженному грузу нужно представить доклад с фактами о досмотре, изъятии и утилизации. Американские военные этот пункт проигнорировали.
Также они оставили без внимания решение, что уполномоченные страны при обнаружении санкционной продукции должны ее уничтожить, привести в негодность, отправить на склад или передать другой стране для дальнейшей утилизации. О последующем использовании изъятого вооружения в резолюции не говорится.
«Санкции самих США вообще не имеют никакого отношения к ООН и не могут рассматриваться в качестве приемлемого обоснования проведенной операции», - подчеркнула Захарова.
Представитель российского МИД добавила, что американцы повели себя безответственно и недобросовестно.
«Вашингтон продолжает делать мир все менее безопасным. С целью дальнейшей накачки оружием киевского режима идут в ход любые средства по принципу „с миру по нитке“. Докатились уже до разбоя на море», - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что предоставленные Украине боеприпасы не только еще больше раздувают конфликт, но и способствуют нарастанию угроз в других горячих точках мира, куда полученное оружие быстро распространяется.