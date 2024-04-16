16 апреля 2024, 06:15

Доход семьи Байдена увеличился на 40 тысяч долларов

Global Look Press
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Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден заработали почти 620 тысяч долларов в 2023 году, уплатив 146,6 тысячи долларов налогов. Их доход по сравнению с предыдущим годом увеличился примерно на 40 тысяч долларов. Декларацию опубликовали на сайте Белого дома.

Чета заработала 619 976 долларов. Это на 40 462 долларов больше, чем год назад, когда доход семьи американского лидера составил 579 514 долларов. Джо и Джилл Байдены уплатили 146 629 долларов федерального подоходного налога по ставке 23,7%.

Они потратили на благотворительность 20 477 долларов, передав их 17 различным организациям. В числе получателей фонд имени покойного сына Бо Байдена, программа помощи жертвам трагедий (TAPS) и фонд Национального братского полицейского ордена.

Экономика США стабилизировалась, заявил Джо Байден на оглашении послания конгрессу. Он утверждал, что к моменту его вступления в должность она находилась на грани.

США Белый дом в США Чиновники Зарплаты Деньги Джо Байден
16 апреля 2024, 07:15
Крупнейшая партия выступила против участия Швейцарии в переговорах по российским активам
Unsplash
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Швейцарская народная партия (UDC) на заседании Федерального совета выступила против участия страны в поиске активов россиян за рубежом под эгидой G7. Политики заявили, что присоединение к специальной группе REPO лишит государство нейтрального статуса, сообщили «Известия».

«Парламентская группа UDC отклоняет предложение 22.3451 „Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России“», - объявили члены партии.

По мнению политиков, присоединение к этой оперативной группе несовместимо с швейцарским нейтралитетом. Они призвали не участвовать в инициативе G7.

Кроме итого, партия выступила против присоединения к инициативе «Европейский небесный щит». По их мнению, это стало бы шагом к вступлению в НАТО и означало бы отказ от суверенитета в защите собственного воздушного пространства.

UDC получила большинство мест в нижней палате парламента. Она предложила закрепить в конституции нейтральный статус Швейцарии.

G7 Международные отношения Санкции Россия Деньги Швейцария
16 апреля 2024, 06:42
Российская делегация по приглашению генпрокуратуры прилетела на Кубу
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Делегация России во главе с генпрокурором Игорем Красновым прилетела на Кубу. В аэропорту Гаваны их встретили посол России Виктор Коронелли и руководство кубинской генпрокуратуры, которая пригласила коллег, сообщило надзорное ведомство.

«Визит возглавляемой Игорем Красновым делегации состоялся по приглашению генерального прокурора Кубы Ямилы Пенья Охеды. В рамках поездки запланированы переговоры с кубинской коллегой и другими официальными лицами», - объявила пресс-служба.

Надзорные ведомства России и Кубы реализовали четыре программы сотрудничества. В октябре 2023 года Игорь Краснов встретился с министром юстиции республики Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом, чтобы обсудить партнерство в правовой сфере. В ноябре Ямила Пенья Охеда посетила Москву и подписала дополнительный протокол к действующей программе сотрудничества, касающийся работы военных прокуратур.

Генпрокуратура РФ Дипломатия Куба Игорь Краснов
16 апреля 2024, 05:05
МАГАТЭ не обнаружило признаков наличия у Ирана ядерного оружия
Global Look Press
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МАГАТЭ не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Такое заявление журналистам сделал глава агентства Рафаэль Гросси, его процитировало РИА «Новости».

Директор МАГАТЭ отметил, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия ядерного оружия.

«У нас в агентстве нет какой-либо информации или индикаторов, свидетельствующих, что в Иране есть ядерная программа», - заявил Гросси.

В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля - земля» и 36 крылатых ракет. Это был ответ на удар Израиля по посольству в Дамаске. В Израиле заявили, что иранские ракеты и дроны не достигли целей. Основной ущерб инфраструктуре страны причинили баллистические ракеты.

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке может начаться новый кризис.

Ядерное оружие Израиль Ракеты Оружие Иран МАГАТЭ
16 апреля 2024, 04:53
Санкции США затронут треть экспорта алюминиевого гиганта «Русал»
Freepik
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Санкционные ограничения США и Великобритании, запрещающие импорт алюминия из России, могут коснуться значительной части экспорта компании «Русал». Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам „Русала“ объемом 1,5 миллиона тонн. Или около трети общего экспорта», - сказано в публикации.

Из-за ограничения «Русалу» придется отправить продукты на и без того заполненные склады. Это вызовет новые трудности для организации в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей.

Ранее стало известно, что цены никеля и алюминия увеличились после введения США и Великобританией запрета на поставки ряда российских металлов. Стоимость алюминия с 15 апреля поднялась на 9,4%, никеля - на 8,8%.

Американская и британская сторона расширили санкционные ограничения 12 апреля. Новые запреты предполагают, что Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы ряда материалов с помощью российских поставок.

США Великобритания Экспорт Запреты Санкции Металлы

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