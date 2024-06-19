Договор о сотрудничестве России и КНДР не нарушит санкций Совбеза ООН

По его словам, договор предусматривает расширение возможностей для сотрудничества между двумя странами. При этом он отметил, что КНДР находится под серьезными санкциями со стороны Совета Безопасности ООН, которые соблюдает Россия. Но предложение Владимира Путина о пересмотре рестрикций повлияет на положение страны в мире.

«Поэтому не стоит сомневаться в том, что при следующем поднятии вопросов о санкционной политике относительно Северной Кореи Россия будет выступать в поддержку страны», - добавил политолог.

По мнению Гуреева, ограничение или смягчение санкций усилит взаимоотношения России и КНДР.

Совет Безопасности ООН вводил санкции против КНДР с 2003 по 2017 год. Они запрещают поставки в страну оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, топлива для ракет и самолетов, газа, металлов, промышленного оборудования, транспортов и предметов роскоши. Ограничены поставки нефти и газа.

Под запрет также попал импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, древесины и всех природных ресурсов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый договор между Россией и КНДР носит рамочный характер и демонстрирует политическую волю двух государств. По его словам, речь идет только о придании тона двусторонних отношений и дальнейшего развития уже действующих связей.