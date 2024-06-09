Додон озвучил причину разлада между Россией и Молдавией

Проблемы в отношениях России и Молдавии произошли по вине «соросят» - выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса. Об этом РИА «Новости» заявил на полях ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.

Он подчеркнул, что отношения двух стран можно восстановить. По мнению Додона, сейчас взаимодействие между государствами находится на самом низком уровне за все 30 лет истории Молдавии. Страна за последние три года полностью исключила любые контакты с российской стороной.

«И это произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем „соросятами“», - указал экс-президент.

Политик также отметил, что все нынешнее молдавское руководство работало в НКО.

Ранее Додон предположил, что может баллотироваться на следующих президентских выборах в Молдавии. Экс-лидер страны рассказал, что будет участвовать в предвыборной гонке, если у него появятся шансы победить президента Майю Санду.