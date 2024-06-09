09 июня 2024, 10:43

Додон озвучил причину разлада между Россией и Молдавией

РИА «Новости»
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Проблемы в отношениях России и Молдавии произошли по вине «соросят» — выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса. Об этом РИА «Новости» заявил на полях ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.

Проблемы в отношениях России и Молдавии произошли по вине «соросят» - выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса. Об этом РИА «Новости» заявил на полях ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.

Он подчеркнул, что отношения двух стран можно восстановить. По мнению Додона, сейчас взаимодействие между государствами находится на самом низком уровне за все 30 лет истории Молдавии. Страна за последние три года полностью исключила любые контакты с российской стороной.

«И это произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем „соросятами“», - указал экс-президент.

Политик также отметил, что все нынешнее молдавское руководство работало в НКО.

Ранее Додон предположил, что может баллотироваться на следующих президентских выборах в Молдавии. Экс-лидер страны рассказал, что будет участвовать в предвыборной гонке, если у него появятся шансы победить президента Майю Санду.

Молдавия Россия Игорь Додон ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 12:09
Заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке к войне с Россией связано с желанием угодить НАТО и ЕС. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после окончания Второй мировой войны Германия испытывает проблемы с личным суверенитетом.

«После Второй мировой войны Германия всегда имела большие проблемы в плане дефицита самостоятельности и суверенности. В рамках этого, конечно, немецкие власти наперегонки стремятся угодить и „Вашингтонскому парткому“, и Брюсселю, и НАТО», - сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что на Западе вынуждены «разрываться», чтобы как можно скорее заявить о своей позиции.

Ранее бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что Германия не готова к военному конфликту с Россией.

Германия Кремль Международные отношения Россия
09 июня 2024, 11:53
«Ищет свою любовь». Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма
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Президент Франции Эммануэль Макрон, как и героиня эротического фильма «Эммануэль», не может определиться с тем, кого по-настоящему любит. Об этом RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что французский лидер «бросается от одной страсти к другой». Дипломат напомнила о симпатиях Макрона к России, которые позже превратились в ярую ненависть.

«То он страстно любил Россию, то страстно полюбил киевский режим, то так же страстно ненавидит Россию. Это дешевый авторитет», - указала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Макрон делает скандальные заявления исключительно ради пиара.

«Мне кажется, он делает эти странные, противоречивые, вызывающие вопросы даже у НАТО заявления только с одной целью: постоянно быть в повестке», - констатировала дипломат.

Ранее французский президент пообещал отправить ВСУ пять истребителей Mirage 2000-5, а также обучить пилотов для них. Он отметил, что не считает подготовку украинских военных на территории Франции фактором эскалации.

Эммануэль Макрон Фильмы Россия Франция
09 июня 2024, 11:07
Электричество пропало в ряде районов Сухума из-за непогоды
РИА «Новости»
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В связи с экстремальным количеством осадков часть столицы Абхазии — Сухум, — а также Гагрский и Гудаутский районы остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании «Черноморэнерго».

В организации уточнили, что непогода повредила высоковольтную линию в городе Очамчиру на 220 кВ.

«Без подачи электроэнергии остались западная и центральная части Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы, подстанции „Сухум-1“ и „Сухум-2“», - заявили в пресс-службе.

Специалисты аварийных бригад «Черноморэнерго» уже приступили к ремонтным работам.

Днем ранее мощный ураган прошелся по Абзелиловскому району Башкирии. Воздушный вихрь сломал дорожные знаки, вырвал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и несколько машин неподалеку от села Целинный. Информация о пострадавших не поступала.

Электричество Абхазия Погода
09 июня 2024, 10:41
Саркофаг с сокровищами нашли на месте захоронения императора Китая
Global Look Press
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Ученые обнаружили 16-тонный саркофаг в мавзолее первого императора Шихуанди. Об этом сообщило издание Arkeonews.

По информации источника, саркофаг весит порядка 16 тонн, его нашли на глубине 16 метров. В гробнице было 6000 бронзовых монет, набор посуды, пара серебряных и золотых верблюдов, нефрит, броня и оружие.

Ученые не исключают, что саркофаг мог принадлежать принцу Гао, сыну первого императора. По свидетельству древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао самолично попросил брата отправить себя к отцу в загробный мир. Однако также вероятно, что саркофаг принадлежит какому-либо высокопоставленному полководцу или дворянину.

Цинь Шихуанди - первый император Китая, который построил терракотовую армию, тысячу статуй воинов в натуральную величину. Сейчас они находятся в мавзолее площадью 56 квадратных километров в Сиане.

Ранее ученые нашли восемь видов пластика в мужской сперме.

Ученые Китай

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