24 июня 2024, 09:56

«Дочка» Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций

РИА «Новости»
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Российская дочерняя структура китайского Bank of China — «Бэнк оф Чайна» — приостанавливает операции с российскими банками, попавшими в санкционный список США. Об этом сообщил «Коммерсант».

С другими российскими банками финансовая организация по-прежнему продолжит сотрудничать. По информации издания, основой бизнеса «Бэнк оф Чайна» были платежи в юанях между Россией и Китаем.

Эксперты отметили, что трафик платежей будет смещаться в сторону небанковских посредников. Источники издания также высказали мнение, что решение о приостановке операций приняли из-за рисков вторичных санкций.

Ранее Министерство финансов США расширило механизм вторичных санкций против банков, сотрудничающих с Россией. Ведомство изменило определение российской «военно-промышленной базы», из-за чего выросло число количество подсанкционных компаний. До этого под ограничения попадали лишь финансовые организации, проводящие «существенные» операции.

Российская дочерняя структура китайского Bank of China - «Бэнк оф Чайна» - приостанавливает операции с российскими банками, попавшими в санкционный список США. Об этом сообщил «Коммерсант».

США Банки Санкции Россия Бизнес Китай
24 июня 2024, 10:15
Евросоюз пригрозил Грузии «закрытой дверью»
РИА «Новости»
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Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти республики продолжат свою политику. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Его процитировало РИА «Новости».

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта…» - сказал он.

Боррель заметил, что пока страны Евросоюза не принимают никаких конкретных решений. Но скоро Грузии могут ограничить финансовую поддержку со стороны Европейского фонда мира. Также могут прекратиться контакты на высоком политическом уровне. Подчеркнул глава евродипломатии. Он добавил, что подобные меры «не должны затронуть население».

Недавно в Грузии предложили отменить визовый режим с Россией. Представители партии «Солидарность во имя мира» с такой просьбой обратились к президенту Владимиру Путину.

Грузия Евросоюз
24 июня 2024, 10:13
Евросоюз расширил санкции против России
Unsplash
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Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В него вошли 116 физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничения коснулись транзита российского СПГ через европейские порты.

Газ Санкции Россия Евросоюз
24 июня 2024, 09:46
Путин поблагодарил президента То Лама за гостеприимство
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин направил вьетнамскому коллеге То Ламу телеграмму с благодарностью за радушный прием. Документ обнародовали на сайте Кремля.

«Хотел бы от души поблагодарить вас за радушный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам», - указал президент.

Путин признался, что поездка во Вьетнам оставила самые добрые впечатления. По его словам, переговоры оказались конструктивными и результативными. Глава государства добавил, что реализация договоренностей поспособствует еще большему улучшению отношений.

Недавно российский лидер побывал во Вьетнаме и Северной Корее. По мнению журналистов газеты The New York Times , четырехдневный визит Путина в страны Азии разозлил Соединенные Штаты. Они отметили, что само присутствие президента России во Вьетнаме и КНДР усложнило непростую ситуацию в вопросе безопасности и конкуренции «великих держав».

Кремль Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
24 июня 2024, 09:01
Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности
РИА «Новости»
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Киргизия поддерживает усилия России, направленные на обеспечение национальной безопасности. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в телеграмме с соболезнованиями, которую направил российскому лидеру Владимиру Путину в связи с событиями в Дагестане.

Киргизия поддерживает усилия России, направленные на обеспечение национальной безопасности. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в телеграмме с соболезнованиями , которую направил российскому лидеру Владимиру Путину в связи с событиями в Дагестане.

«Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», - указали в сообщении.

Жапаров пожелал стойкости родным погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в Дагестане также осудил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Накануне, 23 июня, боевики открыли огонь в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Под ударом оказался и пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Жертвами терактов стали более 15 полицейских и несколько мирных жителей.

Дагестан Киргизия Терроризм Россия Владимир Путин Правительство РФ Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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