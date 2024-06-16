«Добро пожаловать». Кубинский лидер поднялся на борт фрегата «Адмирал Горшков»

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«Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата „Адмирал Горшков“ и палубу подводной лодки „Казань“ - кораблей ВМФ России, находящихся с официальным визитом в порту Гаваны», - отметил он.

Кубинский лидер заявил, что день был приятным и даже постоянный дождь не испортил впечатления.

«Добро пожаловать, друзья из России», - написал он в публикации.

Ранее стало известно, что в Гаване люди собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться заходом российских кораблей. Как отметил местный житель Габриэль Сонейра, его семья никогда не видела подводную лодку. Они не хотели упустить возможность увидеть морское зрелище.