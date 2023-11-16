«Добились реального прогресса». О чем договорились Байден и Си Цзиньпин в Сан-Франциско

Председатель КНР подчеркнул, что отношения между США и Китаем являются «самыми важными» в мире. Си Цзиньпин заявил, что КНР и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу, а конкуренция не должна стать «превалирующим трендом». Китайский лидер заметил, что конфликт между двумя сверхдержавами может повлечь за собой «невыносимые последствия».

«Отношения между США и Китаем, которые являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, следует <…> рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований. <…> Для двух крупных стран, таких как Китай и США, поворачиваться спиной друг к другу - не вариант», - процитировало РИА «Новости» китайского лидера.

Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил об уверенности в светлом будущем китайско-американских отношений, об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Председатель КНР отметил, что США И Китаю удастся преодолеть разногласия и найти способ «правильного сосуществования» двух сверхдержав. Две страны договорились восстановить взаимодействие между военными на высоком уровне.

В Сети Байден написал, что на переговорах лидеры двух стран «добились реального прогресса». Существующие важнейшие международные вызовы требуют совместного лидерства США и Китая, заявил американский президент.

Коммуникация «лицом к лицу» Байден принимал гостя из Китая в поместье Филоли под Сан-Франциско штата Калифорния. При встрече Байден и Си Цзиньпин традиционно пожали друг другу руки, после чего проследовали в зал для переговоров. Глава Белого дома не стал отвечать на вопросы журналистов, но произнес речь.

«Как обычно, нет замены коммуникации лицом к лицу», - заявил Байден.

В своем выступлении американский лидер заявил, что для него «честь и удовольствие» принимать китайского лидера в Штатах. Глава Белого дома отметил, что США и Китай должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

«Реальный прогресс» по-американски По окончанию официальной части встречи лидеры перешли к рабочему ужину, к которому присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, китайский министр иностранных дел Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

После переговоров лидеры двух стран совершили небольшую прогулку. Байден не ответил на вопросы прессы о результатах переговоров, лишь показал характерный жест «большие пальцы вверх».