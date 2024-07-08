«До самого конца». Байден заявил о намерении участвовать в президентской гонке
Глава Белого дома Джо Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
«Я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца - до поражения Дональда Трампа», - подчеркнул американский лидер.
Он добавил, что за последние 10 дней провел переговоры с лидерами партии и избирателями. Президент услышал обеспокоенности, которые разделяют люди. Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом.
Президентская предвыборная кампания в США представляет собой печальное зрелище , сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров.