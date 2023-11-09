«До них дошло». США ошиблись, поставив на Зеленского
Власти США поняли, что не смогут одержать победу на Украине, и теперь будут подталкивать президента страны Владимира Зеленского к альтернативным способам завершения конфликта. Такое мнение выразил заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По этой причине на Украине в ближайшие месяцы стоит ожидать снижения активности боевых действий, считает эксперт. Джиральди добавил, что Зеленского можно считать «центром коррупции» на Украине, и он совсем не подходит на роль борца за свободу, которую ему отвели в Вашингтоне.
«В конце концов, он юморист, актер. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи», - заявил аналитик.
Ранее обозреватель Тед Снайдер написал, что конфликт на Украине продлится еще около двух месяцев. По мнению журналиста, на Владимира Зеленского оказывается серьезное давление, как внутри страны, так и со стороны «западных партнеров», которое в итоге заставит его пойти на переговоры.