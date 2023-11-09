По этой причине на Украине в ближайшие месяцы стоит ожидать снижения активности боевых действий, считает эксперт. Джиральди добавил, что Зеленского можно считать «центром коррупции» на Украине, и он совсем не подходит на роль борца за свободу, которую ему отвели в Вашингтоне.

«В конце концов, он юморист, актер. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи», - заявил аналитик.

Ранее обозреватель Тед Снайдер написал, что конфликт на Украине продлится еще около двух месяцев. По мнению журналиста, на Владимира Зеленского оказывается серьезное давление, как внутри страны, так и со стороны «западных партнеров», которое в итоге заставит его пойти на переговоры.