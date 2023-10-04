«Дно бочки уже виднеется». НАТО заявил, что на Западе кончается оружие для Украины

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В странах Запада практически закончилось оружие для Украины - склады пустеют, а темпы производства не увеличиваются. На это указал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Он напомнил, что еще за семь лет до начала конфликта на Украине финансирование военного сектора выросло, но производственные мощности остались прежними.

«Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь „дно бочки“ уже виднеется», - признал Бауэр.

Глава комитета Североатлантического альянса призвал западные страны нарастить производство вооружения и модернизировать свою экономику с учетом необходимости новых поставок на Украину.

Ранее СМИ писали, что Британия отправила для ВСУ все вооружение, которое могла предоставить, а теперь запасы иссякли.

В сентябре Польша прекратила поставки оружия на Украину, заявив, что сейчас для нее актуальнее вооружаться самой. Ее примеру могут последовать и другие страны.