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«Выходные 30 сентября ознаменовали зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины - не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда ярых сторонниках этой страны в Восточной Европе. <…> Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены», - сказал он.

С начала спецоперации Польша оставалась активным союзником киевского режима, однако делала это, по словам Петра Косицкого, в большей степени на словах. Последний год прошел под лозунгами предвыборной агитации партии «Право и справедливость», нацеленной на страх местных жителей перед засильем беженцев.

Скандал в Канаде , когда с участием президента Украины Владимира Зеленского чествовали нациста, не добавил стране очков.

В Словакии на парламентских выборах победила партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо , который призвал прекратить поставки боеприпасов на Украину. Петр Косицкий отметил, что эта страна одной из первых в Евросоюзе поддержала киевский режим, но со временем взяла обратный курс.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий напомнил Владимиру Зеленскому, что именно Польша приняла беженцев, и потребовал благодарности. Он предостерег киевский режим от сотрудничества с Германией.