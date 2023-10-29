«Для таких надо создать штраф-батальон». На Украине предложили «утилизировать» русскоязычное население
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что на Украине нужно «утилизировать» русскоязычных граждан, которые не хотят переходить на «державну мову». Такое предложение политик высказала в интервью украинским СМИ.
«Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. <…> Такие люди заслуживают лишь одного - полной и абсолютной утилизации», - заявила Фарион.
Таким образом политик прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом , который не стал обслуживать пассажирок, требующих, чтобы с ними говорили только по-украински.
Ранее стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков , а также запретили ссылаться на российские источники в научных работах.