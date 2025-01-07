Для полиции Германии 2024 год стал рекордным по числу застреленных людей

«Рекордные 22 человека были застрелены немецкой полицией в 2024 году. Самое высокое количество жертв полицейской стрельбы в этом веке», - отметили авторы материала.

Число убитых превышает показатели предыдущих лет более чем в два раза. В 2023 году немецкие силовики ликвидировали 10 человек, в 2022-м - 11, а в 2021 году - восемь. В большинстве случаев полиция открывала огонь в столкновениях с неуравновешенными, некоторые из них были вооружены ножами.

В США ранее застрелили четырехлетнего мальчика, он находился на парковке в автомобиле. У матери погибшего обнаружили пистолет, сообщил RT.

В Нью-Джерси мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета заживо сжег женщину в метро. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам.