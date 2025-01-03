03 января 2025, 23:50

Длинные очереди машин скопились на границе России с Польшей

РИА «Новости»
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Автомобили встали в длинную очередь в Калининградской области на российско-польском участке государственной границы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что скопилось около 30-40 легковых машин. Это произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска «Мамоново-2».

Российский пост работает в штатном режиме. Кроме того, было принято решение усилить в два раза смену поста для ускорения пересечения границы. Таможенники и пограничники уже оформили на пункте пропуска 60 автомобилей, но их польская сторона еще не приняла.

В ноябре власти Польши начали строительство укрепленной линии на границе с Россией, которая станет частью инфраструктуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление замминистра внутренних дел Мачея Дущика о строительстве дороги к Калининградской области для переброски войск.

Машины Польша Калининград
04 января 2025, 00:26
В США испугались возможного применения Россией ядерного оружия
РИА «Новости»
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Вашингтон обеспокоился потенциальным применением ядерного оружия (ЯО) Россией, несмотря на заявления об отсутствии таких намерений. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью газете Financial Times.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», - сказал он.

Американский госсекретарь также отметил, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

Прошлой осенью Россия обновила свою ядерную доктрину, в которой указано, что применение ЯО допустимо в качестве ответа на такие сценарии, как удар оружием массового уничтожения по российской территории или ее союзникам, а также в случае угрозы суверенитету РФ и Белоруссии.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала реакцию западных стран на испытания баллистической ракеты «Орешник». Она пояснила, что они не поняли посыл президента Владимира Путина о том, что у России хватает и другого оружия, сопоставимого по мощи с ядерным.

Ядерное оружие США Белый дом в США Вашингтон Россия Оружие
03 января 2025, 23:27
Босфор перекрыли ради поисков пропавших 40 дней назад в море брата и сестры
Freepik
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Движение судов в проливе Босфор временно закрыли из-за поисковой операции. Спасатели ищут брата и сестру, пропавших без вести в море в ноябре 2024 года, сообщил портал Haberler.

«Продолжаются поиски брата и сестры, которые пропали без вести 42 дня назад в Сарыере. Минтранспорта объявило, что движение по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях», - отметили в материале.

ЧП произошло 23 ноября 2024 года. Девушка по имени Айше Джан случайно упала в море на пляже Ашиян. После этого ее брат Велат Джан кинулся в воду, чтобы спасти сестру. В это время в море был сильный ветер, поэтому они быстро скрылись из виду.

Поисками брата и сестры занимается поисково-спасательная служба муниципалитета Стамбула и морская полиция. По никаких следов пропавших не нашли.

Ранее россиянка утонула на юге Таиланда на острове Самуи. Предположительно, девушка проигнорировала предупреждения о шторме и вышла на камни. Оттуда ее унесло в море.

Спасатели Полиция Стамбул
03 января 2025, 22:55
Представитель Палестины заплакал после рассказа о гибели доктора в Газе
Unsplash
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Рассказ об убитом докторе Махмуде Абу Нуджайле до слез растрогал постпреда Палестины Рияда Мансура на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Врач погиб в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда, сообщило РИА «Новости».

Экстренное заседание Совбеза ООН посвятили ситуации в секторе Газа. Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур начал свое выступление с рассказа об убитом в больнице палестинском докторе. Перед смертью врач оставил запись на доске, которую используют для планирования операций.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», - написал он.

Предсмертное послание вызвало слезы у Мансура. Представитель Палестины смог продолжить свое выступление только после того, как успокоился.

Ранее стало известно о смерти семи младенцев от переохлаждения в лагерях беженцев в секторе Газа.

Дети погибли из-за ограничений Израиля в отношении гуманитарной помощи.

Больницы Врачи ООН Палестина
03 января 2025, 21:46
Захарова припомнила Бербок американские базы в Германии
Unsplash
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Германия призвала закрыть российские военные базы в Сирии. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что сама ФРГ держит на своей территории американский контингент. Она написала об этом в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на призыв министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к России отказаться от баз в Сирии, чтобы проявить уважение к суверенитету республики. Захарова припомнила Германии размещение баз США и предложила их закрыть.

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» - сказала она.

Бербок сделала громкое заявление перед внеплановым визитом в Дамаск в компании министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. В Сирии она попала в неловкую ситуацию. Встретившие делегацию мужчины отказались пожать ей руку.

Германия США Сирия Россия

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