Диверсанты повредили оптоволоконные кабели во Франции

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ЧП произошло в департаментах Дром, Мез, Эро, Уаза, Од и Буш-дю-Рон. Столицы страны поломка никак не коснулась. Проблемы зафиксировали сети операторов SFR и Free.

По информации источника агентства, неизвестные перерезали кабели дальней связи. Операторы отметили, в настоящее время связь осуществляется по резервным путям, но с небольшим ухудшением качества обслуживания.

Эффект диверсий ощутили в Марселе и Монпелье, а также на линиях Париж - Страсбург и Лион - Париж. Руководитель оператора Netalis Николя Гийом предположил, что диверсию скоординировали в нескольких местах.

Накануне открытия Олимпиады диверсанты подожгли телефонные линии рядом с коммуной Сент-Оренс-де-Гамвиль, недалеко от Тулузы. Без телефонной связи и интернета остались свыше двух тысяч домохозяйств.