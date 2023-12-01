Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя

«В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический», - подчеркнул он.

Принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России, добавил Османи. Председатель добавил, что дискуссия исчерпала себя.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид говорила о том, что Россия продолжала состоять в организации, потому что в будущем могут понадобиться каналы общения для выстраивания европейской архитектуры безопасности. Как писала ранее газета Die Welt , нет механизма для исключения российской стороны.

Заседание СМИД ОБСЕ проходило в столице Северной Македонии. На нем присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, это был его первый визит в Евросоюз после начала специальной операции.

С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью посвящена Украине. Участие Лаврова в заседании стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уехали до начала СМИД ОБСЕ. Российский дипломат заметил, что они трусливо сбежали от честного разговора с фактами на руках. Запад даже ничего не мог возразить на аргументы России.