01 декабря 2023, 20:11

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя

Pxhere
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Дискуссия об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исчерпала себя. Такое заявление сделал председатель ОБСЕ Буяр Османи на пресс-конференции в Скопье, сообщило РИА «Новости.

«В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический», - подчеркнул он.

Принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России, добавил Османи. Председатель добавил, что дискуссия исчерпала себя.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид говорила о том, что Россия продолжала состоять в организации, потому что в будущем могут понадобиться каналы общения для выстраивания европейской архитектуры безопасности. Как писала ранее газета Die Welt , нет механизма для исключения российской стороны.

Заседание СМИД ОБСЕ проходило в столице Северной Македонии. На нем присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, это был его первый визит в Евросоюз после начала специальной операции.

С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью посвящена Украине. Участие Лаврова в заседании стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уехали до начала СМИД ОБСЕ. Российский дипломат заметил, что они трусливо сбежали от честного разговора с фактами на руках. Запад даже ничего не мог возразить на аргументы России.

ОБСЕ Сергей Лавров Европа Россия
01 декабря 2023, 21:19
«Это невозможно». Жена Зеленского выступила против его переизбрания на пост президента
Официальный сайт президента Украины
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Первая леди сообщила об этом в интервью изданию Economist.

«Это невозможно», - подчеркнула супруга украинского лидера, указав на необходимость «придумать что-то новое».

Зеленский ранее заявил, что большинство украинцев выступило против проведения президентских выборов в сложившихся условиях. Он добавил, что работа главы государства - очень сложная, но не может представить свой уход. По словам украинского лидера, это было бы неправильно и несправедливо.

Депутаты Верховной рады накануне утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Документ подписали представители всех групп и фракций парламента Украины.

В 2024 году в стране не будет никаких выборов : ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал депутат Давид Арахамия.

Украина Елена Зеленская Выборы
01 декабря 2023, 21:17
«Восприняли в штыки». Назарбаев поделился, как в Казахстане отреагировали на его выбор преемника
РИА «Новости»
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Многие в Казахстане «восприняли в штыки» выбор экс-президента Нурсултана Назарбаева преемника на пост главы государства. Некоторые опасались, что Жомар-Касым Токаев не сможет «потянуть президентскую ношу». Об этом Назарбаев написал в своих мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе», фрагменты из которых привело издание Tengrinews.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года, исполняющим обязанности президента стал тогдашний председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Летом его избрали главой государства.

Экс-президент отметил, что многие из тех, кто тайно был против кандидатуры Токаева в качестве преемника, сами мечтали о президентском посте.

«Сначала они не смогли выразить несогласие со мной. Затем они не смогли выразить несогласие с волеизъявлением народа на выборах», - отметил бывший глава Казахстана.

Опасение у многих вызывало отсутствие опыта у Токаева, он работал в сфере дипломатии и «практическими вопросами экономики» занимался не более трех лет.

«Эти люди втайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны», - написал Назарбаев.

В мемуарах Назарбаев впервые признался , что у него есть вторая жена и двое сыновей. Первая семья экс-президента с пониманием отнеслась к его второму браку.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
01 декабря 2023, 20:35
США захотели снизить энергодоходы России в два раза
Unsplash
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Власти Соединенных Штатов намерены в два раза сократить доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта.

Нефтяные санкции западных стран в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт газа и нефти РФ сократится на 40-50%.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», - подчеркнул Пайетт.

Цель ограничений состоит в том, чтобы «изменить поведение России». Санкций нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться украинский конфликт, подчеркнул представитель Госдепа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пайетта. Он отметил, что Кремль не сомневается в дальнейшем давлении на РФ и всю систему международных торговых отношений со стороны США. Экономика американцев крупнейшая, но не единственная, и наступает период многообразия , заявил Песков.

США Газ Санкции Нефть Россия
01 декабря 2023, 19:51
Дети в Германии массового заболели микоплазменной пневмонией
Pxhere
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В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии. Заболевшие — в основном дети, сообщило издание Focus.

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии. Заболевшие - в основном дети, сообщило издание Focus.

«На самом деле мы наблюдаем некоторые инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них серьезные», - заявил директор больницы Альтона, детский пульмонолог Филипп Сток.

Медики начинают переживать, говоря о возможной новой пандемии. Опасение вызывает то, что у пострадавших могут развиться «редкие осложнения» в виде воспаления слизистой. Но пока ни один пациент в детской клинике Гамбурга не нуждался в искусственной вентиляции легких.

Чаще всего заражаются дети от пяти до 16 лет. Симптомы: кашель, сужения дыхательных путей. Маленьких пациентов приходится лечить в стационаре в течение 7-10 дней.

Ранее в Китае увеличилось число случаев заболевания детей пневмонией. Инфекция неизвестной породы начала распространяться в северных провинциях КНР. Немецкие врачи считают, что в Германии начала распространятся та же инфекция, что и в Китае.

Германия Дети Больницы

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