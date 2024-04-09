09 апреля 2024, 21:41

Директор ФБР назвал Россию главной киберугрозой для США

РИА «Новости»
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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается одной из главных киберугроз для США, а также назвал ее «очень искусным противником». Видео с ним опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«Российское правительство продолжает вкладывать значительные средства в свои кибер-операции, отчасти потому, что рассматривает киберпространство как асимметричное оружие, позволяющее не отставать от нас», - заявил он.

До этого в начале марта представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что США и Евросоюз оказывают Украине помощь в совершении кибератак.

За последний год на российскую информационную инфраструктуру совершили более 200 тысяч мощных кибератак , превратив интернет в «арену противодействия и политического противостояния».

Под ударом оказались объекты госуправления, связи, науки, образования, энергетики, промышленности, транспорта и банковской сферы, причем с международными преступными сообществами и частными структурами, как выяснилось, взаимодействовали иностранные спецслужбы.

США Интернет ФБР Россия Хакеры
09 апреля 2024, 21:24
Лукашенко назвал слабой работу белорусского ВПК
РИА «Новости»
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Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии продемонстрировали слабую работу, которую прикрыли большим количеством докладов и «щелканьем каблуками». Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на заседании, посвященном развитию оборонного сектора.

Он пригрозил, что в ближайшее время организует смотр лучшей выпущенной техники и привлечет к оценке результатов военных.

«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что страна находится в тяжелом положении и шутки о состоянии военно-промышленного комплекса не имеют под собой никаких оснований.

На минувшей неделе, комментируя дополнительные поставки вооружений в белорусскую армию, Александр Лукашенко заявил, что республика готовится к войне ради мира. По его словам, страна не намерена ни на кого нападать, но всегда готова дать отпор противнику.

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии продемонстрировали слабую работу, которую прикрыли большим количеством докладов и «щелканьем каблуками». Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на заседании, посвященном развитию оборонного сектора.

Белоруссия Александр Лукашенко Оружие Армия
09 апреля 2024, 20:27
Байден продлил режим санкций против России
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден продлил действие режима введенных против России санкций еще на год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Продление действий коснулось санкционных мер, которые ввели 21 февраля 2022, 20 сентября 2018 года и 6, 16 и 20 марта, а также в декабре 2014 года.

В документе указали, что санкции будут оставаться в силе, поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против семи физических лиц из четырех стран и 86 организаций из России. В список ограничений попали граждане Украины, России, Румынии и Израиля. Рестрикции ввели на срок от трех до 10 лет.

США Санкции Россия Джо Байден
09 апреля 2024, 18:19
Названа сумма, которую страны G7 потратят на перевооружение
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Странам G7 потребуется более 10 триллионов долларов в течение следующих 10 лет, чтобы реализовать текущие планы по перевооружению. Об этом сообщило Bloomberg.

В материале отметили, что для реализации планов НАТО оборонные бюджеты государств должны соответствовать расходам времен холодной войны и составлять 4% от ВВП.

«Если США и их союзники по G7 смогут достичь такого уровня, это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств до 2024 года», - уточнили в статье.

По мнению аналитика Дженнифера Уэлча, огромные расходы повлекут непростые решения в сфере налогообложения и госзаймов, что приведет к преобразованию оборонных компаний. Эксперты связали намерения западных стран с успехами России в конфликте на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее призвал Европу ускорить перевооружение армий , ведь в будущем она может столкнуться с новыми военными угрозами.

G7 США Доллары США Запад
09 апреля 2024, 17:37
Подозреваемого в нападении на посольство России задержали в Литве
Global Look Press
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Полицейские в Литве задержали подозреваемого в нападении на здание посольства России в Вильнюсе в течение двух ночей подряд. Об этом сообщило издание LRT.

«В интенсивных процессуальных действий сотрудников в понедельник удалось установить и задержать человека 1974 года рождения. Предположительно, он совершил преступные действия», - отметили авторы статьи.

Следствие объединило оба эпизода в одно производства, потому что они касались одного здания. Виновному грозит лишение свободы сроком до пяти лет, арест, ограничение свободы или штраф по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом.

Литовские СМИ ранее сообщили, что здание посольства России в Вильнюсе забрасывали бутылками с зажигательной смесью две ночи подряд. Пострадала стена здания дипломатической миссии, сумма ущерба на данный момент не известна.

Литва Россия Аресты

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