03 ноября 2023, 17:15

Дипсоветник премьера Италии подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами

Википедия
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Дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало подал в отставку после ее разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы все сожалеем об этом. Советник Тало взял на себя ответственность», - заявила Мелони.

Политик подчеркнула, что причиной разговора с пранкерами стал поверхностный подход к организации ее телефонных переговоров.

Журналисты ранее заявили, что после беседы с Вованом и Лексусом итальянский премьер-министр был вне себя. Представители СМИ назвали разговор главы правительства с пранкерами «сенсационной ошибкой», которая подвергла Мелони насмешкам.

Вован и Лексус в беседе с премьером Италии представились высокопоставленными африканскими чиновниками. В ходе разговора с пранкерами Мелони признала провал контрнаступления ВСУ. Она также заявила, что многие устали от украинского вопроса.

Италия Пранкеры Вован и Лексус
03 ноября 2023, 17:39
«Пособие по психиатрии». Украинские политики начали борьбу «за теплое место»
РИА «Новости»
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Украинские политики в последнее время стали выступать со скандальными заявлениями, выставляя президента Владимира Зеленского не в лучшем свете. Советник Алексей Арестович* заявил о возможности перемирия, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил наличие проблем в армии страны. О том, как России следует реагировать на это этот «забавный цирк», «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

Интересно запели сейчас политические украинцы. Стройного хора больше нет, есть некая разноголосица, которой Зеленский уже явно не управляет, несмотря на наличие мощного репрессивного аппарата. Не боятся уже репрессий, отставок и увольнений. Потому что Зеленский из «всемирного героя» превращается в самую настоящую хромую утку. Зрелище даже более жалкое, чем фюрер в бункере в апреле 1945-го - хотя бы потому, что тогда на место фюрера уже никто особо не рвался, а Зеленский окружен стаей «единомышленников», готовых его сожрать и заполучить в наследство то, что останется от нынешней Украины.

Свою песню поет хитрозадый [экс-советник главы офиса президента Алексей] Арестович*, свою арию пытается исполнить главком [Валерий] Залужный, внезапно снова объявилась «женщина с косой», рубящая правду-матку (бывшая глава правительства Юлия Тимошенко - прим. ред.), даже Юра Луценко (экс-генпрокурор Украины - прим. ред.) - и тот отметился.

Гадюки начали борьбу Все они говорят разное - явно не то, что понравилось бы Зеленскому. Гадюки начали борьбу за самое теплое место, и эта борьба будет беспощадной.

Арестович* вообще кидает украинцам кость в виде «надежды на мир», и это на самом деле может сработать, если, конечно, Арестовича* не объявят «врагом Украины», что в нынешних условиях более, чем вероятно. Но, как мне кажется, о «мире» говорить начнут и другие. Украинцам подадут идею, что [конфликт] все равно выигран, а Крым, Донбасс, Запорожье и Херсонская область - дело времени. Многие это сожрут. Украинцев вообще можно накормить чем угодно, они стали абсолютно всеядными.

Продолжение конфликта Как быть России с этими «миротворцами»? А никак. Надо продолжать делать то, что делается, продвигаться вперед, уничтожать военный потенциал Украины до его полного обнуления. Потому что какая бы тварь сейчас не встала во главе Украины, у нее в подкорке будет задача в очередной раз обмануть русских и снова начать [конфликт] в более выгодных условиях. Примерно то же самое держат в уме и западные политики.

У России нет выбора. Никакого. Потому что существование украинского государства с нынешней идеологией, неважно, в каких границах, в любом случае будет означать продолжение [конфликта] в обозримом будущем.

И в этом контексте внутреннюю украинскую политику можно рассматривать только как некий забавный цирк. Или учебное пособие по психиатрии.

* Алексея Арестовича в России включили в список террористов и экстремистов.

Владимир Зеленский Украина Армия
03 ноября 2023, 17:04
Путин: Украина избежала бы переворотов при нормальном отношении к русскому языку
Пресс-служба Кремля
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Никому бы и в голову не пришло возвращать Крым, если бы на Украине нормально относились к русским людям и русскому языку, заявил президент Владимир Путин, сообщил сайт Кремля. По словам главы государства, в этом случае республика могла бы избежать и переворотов.

Он обратил внимание на близость двух народов и выразил мнение, что отношения государств могли сложиться иначе.

«Как если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали», - отметил российский лидер.

Путин напомнил о советском периоде истории и о том, что Украину сформировали за счет российских территорий. Он назвал «запредельной вещью» истребление всего русского в соседней стране. По его словам, Запад аплодировал, когда в Донбассе украинское руководство начало истреблять русскоязычное население.

Ранее российский лидер назвал причину присоединения Крыма к России. Он заявил, что это пришлось сделать для защиты населения региона.

Крым Владимир Путин Украина
03 ноября 2023, 16:29
Путин призвал «с ясной головой» реагировать на трагедию в Газе
Пресс-служба Кремля
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Конфликт между Израилем и ХАМАС стал трагедией для всего мира, но реагировать на ситуацию в секторе Газа нужно с ясной головой. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты, сообщил сайт Кремля.

Российский лидер призвал тщательно изучить вопрос и понять, где кроется «корень зла» в ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы, конечно, при этом должны с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет», - отметил он.

Минздрав сектора Газа сообщил, что с 7 октября на территории анклава погибли 9227 человек. Из-за конфликта между Израилем и ХАМАС пострадали не менее 25 тысяч палестинцев.

ЦАХАЛ зашел в крупнейший город анклава и начал вести бои с палестинским движением. Войска наносят удары по боевикам с помощью самолетов и артиллерии. Пехоту и бронетехнику также поддерживают военные катера.

Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 15:34
«Сексизм в чистом виде». Эротическая фотосессия в угольной шахте спровоцировала скандал в Польше
unsplash.com
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В Польше разгорелся скандал из-за эротической фотосессии, проведенной в действующей угольной шахте «Богданка». Об этом сообщила газета Wyborcza.

В мероприятии приняли участие обнаженные модели. Их сфотографировали на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники. Снимки получила депутат сейма Польши Марта Вцисло.

«Эти фотографии я получила от шахтеров. Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет», - написала она.

Снимки вызвали шквал возмущений среди пользователей Сети. Комментаторы написали, что это «позор», «сексизм в чистом виде» и «преднамеренная объективация женщин». Правление шахты заявило, что фотосессию для календаря провела фирма, поставляющая «Богданке» оборудование.

Фото Польша

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