29 мая 2024, 15:44

Дипломаты выразили надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе

Global Look Press
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Посольство РФ в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение россиянина Александра Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа. Сообщение дипломатов опубликовали на сайте посольства.

После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.

«Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время. Россия c самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников», - подчеркнули в посольстве.

Благодаря усилиям МИД в сотрудничестве с израильской стороной осенью прошлого года удалось добиться освобождения трех россиян и нескольких граждан Израиля.

Накануне палестинская организация «Исламский джихад»* обнародовала видео с Труфановым. На кадрах мужчина пообещал рассказать, что произошло с ним в Газе.

* Признана террористической и запрещена в России.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
29 мая 2024, 15:40
Совет Евросоюза выплатит судебные издержки россиянину Ахмедову
Unsplash
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Исключенный в 2023 году из санкционного списка ЕС российский бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебную тяжбу с Советом Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости».

Люксембургский суд постановил аннулировать все постановления, связанные с санкциями против предпринимателя, введенными с 8 апреля 2022 года. Совету ЕС также придется оплатить все судебные издержки по делу Ахмедова.

Ранее объединение ввело санкции против экс-председателя украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего руководителя ее молодежного крыла Артема Марчевского. Евросоюз заблокировал их средства за рубежом и запретил въезд и транзит через европейские страны. В санкционный список также попал чешский сайт Voice of Europe.

Суд Санкции Евросоюз
29 мая 2024, 14:52
Эрдоган объявил ООН в политической смерти
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ООН продемонстрировала свое бессилие в ситуации с сектором Газа и не смогла спасти даже своих сотрудников. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании в парламенте.

Он назвал ООН мертвой духом организацией и напомнил о действиях Израиля в палестинском анклаве.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран?» - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что ответственность за происходящее в секторе Газа лежит на Израиле и США. По его словам, «нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу», в то время как в Европе гибнет демократия.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам обязал Израиль в течение месяца прекратить вести боевые действия в городе Рафахе в секторе Газа. Военная операция может привести к гибели мирного населения палестинского анклава, указал он.

США Турция Израиль Европа ООН Конфликт Израиля и Палестины
29 мая 2024, 12:30
Стало известно, когда Европа полностью откажется от российских энергоресурсов
РИА «Новости»
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Страны ЕС смогут полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году. Такой прогноз сделал Международный валютный фонд в докладе, посвященном европейской энергобезопасности.

Страны ЕС смогут полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году. Такой прогноз сделал Международный валютный фонд в докладе , посвященном европейской энергобезопасности.

«Европейский союз обязался постепенно прекратить весь оставшийся импорт российского ископаемого топлива до 2030 года», - указано в докладе.

Предположительно, Европа станет импортировать больше энергетических ресурсов из США. При этом МВФ отметил, что украинский конфликт и связанные с ним торговые ограничения будут иметь последствия для европейской энергобезопасности.

Ранее Германия и Чехия предложили Евросоюзу обсудить шаги для полного отказа от импорта российских энергоносителей и создать рабочую группу для решения этого вопроса. Однако австрийская компания OMV не готова отказаться от контракта с «Газпромом». Кроме того, за один месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро.

США Топливо Европа
29 мая 2024, 11:31
Известные парфюмерные бренды уличили в использовании детского труда
Freepik
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Две крупные косметические компании уличили в использовании детского труда. Так, жасмин для брендов Lancome и Aerin Beauty собирали дети в Египте, сообщило издание BBC.

Жасмин является ключевым парфюмерным ингредиентом, а Египет - одним из крупнейших его производителей. Официально в отрасли трудоустроено 30 тысяч человек. Цену на сырье устанавливают фабрики. Из-за низкой оплаты сборщики зачастую привлекают к работе детей.

Представители отрасли рассказали журналистам, что парфюмерные компании сокращают бюджеты, что приводит к очень низкой заработной плате. По их словам, сборщики вынуждены привлекать несовершеннолетних, чтобы собрать как можно больше жасмина.

«На бумаге они [отрасль] обещают очень много хороших вещей, таких как прозрачность цепочки поставок и борьба с детским трудом. Глядя на эти кадры [с египетских жасминовых полей во время сбора урожая], они на самом деле не делают того, что обещали» - заявил специальный докладчик ООН по современным формам рабства Томоя Обоката.

При этом бренды элитной парфюмерии заявляют об абсолютной нетерпимости к детскому труду. Однако, по мнению независимого парфюмера Кристофа Лаудамиеля, вся власть над фабриками принадлежит парфюмерным компаниям. Их интерес состоит в том, чтобы получать самое дешевое масло из жасмина, которое можно положить во флакон с ароматом, а затем продать его по максимально высокой цене.

Lancome - французский парфюмерный и косметический бренд, основанный в 1935 году. С 1964-го он стал частью компании L’Oreal. Бренд Aerin Beauty принадлежит американской Estee Lauder. Он был запущен внучкой основательницы компании в 2012 году.

Египет Дети Работа Косметика

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