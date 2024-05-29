Дипломаты выразили надежду на скорейшее освобождение российского заложника в Газе
Посольство РФ в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение россиянина Александра Труфанова, который находится среди заложников в секторе Газа. Сообщение дипломатов опубликовали на сайте посольства.
После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.
«Разделяем с ними надежду на возвращение нашего соотечественника в самое ближайшее время. Россия c самого начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта выступает за освобождение всех заложников», - подчеркнули в посольстве.
Благодаря усилиям МИД в сотрудничестве с израильской стороной осенью прошлого года удалось добиться освобождения трех россиян и нескольких граждан Израиля.
Накануне палестинская организация «Исламский джихад»* обнародовала видео с Труфановым. На кадрах мужчина пообещал рассказать, что произошло с ним в Газе.
* Признана террористической и запрещена в России.