Дипломаты в Турции начали активнее следить за транзитом россиян в Латинскую Америку

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», - сообщил консул.

От турецкого министерства иностранных дел и руководства авиакомпании Turkish Airlines ждут реакции на обращения, добавил Буравов.

Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин. Недавно более 30 россиян также сняли с рейса Стамбул - Канкун (Мексика) прямо у входа в самолет. Пассажирам посоветовали купить за свой счет обратный билет в Россию.

Также авиакомпания перестала пускать многих граждан России в Латинскую Америку. Как сообщала « Газета.ru », туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет.