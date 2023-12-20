Дипломаты США «отшили» Украину в ГА ООН

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По данным издания, этой осенью Украина обратилась к США с просьбой помочь с продвижением резолюции в ООН. По их мнению, документ подчеркнет «историческое противодействие» России в отношении Украины.

Источники газеты сообщили, что американские дипломаты не согласились помочь Украине, сославшись на неподходящий момент. Представители США не стали объяснять мотивы своего отказа.

Однако неназванный американский чиновник заметил, что это связано с лоббированием США интересов Израиля.

«Это цена нашей односторонней политики в Газе», - сказал он.

Поддержка США действий Израиля в конфликте с Палестиной мешает им отстаивать принципы гуманитарного права по другим вопросам, подытожил собеседник Huffington Post.

Ранее США наложили вето на проект резолюции, разработанной ОАЭ, о прекращении огня в Газе и освобождении всех заложников. Президент Турции жестко раскритиковал действия американских дипломатов, заметив, что мир был бы справедливым без США.