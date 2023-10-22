Дипломаты проверят сообщения о гибели русскоязычной семьи в Газе из-за удара Израиля

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В ведомстве уточнили, что израильские войска разбомбили населенный пункт Дер Эль-Балях, расположенный в центральном районе Газы. После этого в прессе появилась информация о том, что в результате боевых действий погибла женщина с детьми.

До этого Минздрав Палестины сообщил, число погибших в секторе Газа увеличилось до 4,6 тысячи. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 1873 ребенка. Более 14 тысяч мирных жителей получили ранения.

Ранее участники саммита в Каире не пришли к единому мнению о конфликте на Ближнем Востоке, так как их взгляды на отличаются друг от друга.

Российские дипломаты приступили к проверке данных о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа в результате израильских бомбардировок. Предположительно, погибшие - граждане одной из стран СНГ, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел в России.