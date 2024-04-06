Дипломаты получили травмы во время штурма мексиканского посольства в Эквадоре

«В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», - написала она.

Ранее власти Эквадора задержали бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который находился в посольстве Мексики в Кито. Мексиканское правительство собиралось дать политическое убежище Гласу, но эквадорский МИД требовал выдать политика правосудию.

Диппредставительство не пускало полицию на свою территорию для ареста Гласа. Вечером 5 апреля правоохранители взяли штурмом посольство Мексики в Кито и арестовали Гласа. Бывший вице-президент Эквадора - обвиняемый по делу о коррупции. Он уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.

Ранее Мексика выдала США крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. Решение стало последним шагом по борьбе Минюста Мексики с картелем «Синалоа».