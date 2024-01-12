Дипломаты не получали информацию о пострадавших в Йемене россиянах
Информация о раненых или погибших при ударах по Йемену россиянах не поступала в дипведомство. Посольство России в ближневосточной стране сообщило об этом РИА «Новости».
«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», - заявил представитель ведомства.
Россия официально осудила действия англосаксов. Представитель МИД Мария Захарова обвинила их в нарушении международного права.
Удары по объектам хуситов в Йемене нанесли военные США и Великобритании. По информации СМИ, союзники заранее распланировали операцию «Страж процветания» , а госсекретарь Энтони Блинкен публично предупредил мятежников об ответственности за удары по гражданским судам в Красном море. Йеменские хуситы связали атаки с желанием отвлечь внимание от действий Израиля в секторе Газа.