25 декабря 2023, 14:17

Дипломаты назвали вызов посла России в МИД Ирана дружественным

РИА «Новости»
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Временного поверенного России вызвали в МИД Ирана, чтобы передать протест по вопросу принадлежности трех оспариваемых с ОАЭ островов в Персидском заливе. Встреча прошла в дружественной обстановке, сообщил РБК представитель российского диппредставительства.

«[Встреча прошла] в дружественной атмосфере. <…> Основной итог - подтверждение глубоких многоплановых отношений между нашими странами», - сообщили дипломаты.

МИД Ирана в отсутствие посла через временного поверенного передал России свою позицию по территориальной принадлежности островов Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса. Дипломату напомнили о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет стран.

В посольстве России заявили, что между странами по-прежнему крепкие отношения, они реализуют много проектов. Например, ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о свободной торговле, в Тегеране откроют памятник поэту Расулу Гамзатову, а с МЧС обсудят профильное взаимодействие.

Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко выпустили заявление о необходимости решить вопрос принадлежности островов мирным путем. Они допустили проведение переговоров или обращение в международный суд ООН.

Дипломатия Международные отношения Россия ОАЭ Иран
25 декабря 2023, 15:08
Песков указал на очевидность попыток из-за рубежа спровоцировать беспорядки в Сербии
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Протестные акции и беспорядки в сербской столице третьи силы пытались организовать в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Кремль Дмитрий Песков Сербия Беспорядки
25 декабря 2023, 13:26
Президент Сербии получил неопровержимые доказательства причастности Запада к протестам — посол
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Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко отношения двух стран и причастность Запада к беспорядкам в Белграде. Дипломат заявил об этом по итогам встречи, сообщило РИА «Новости».

«У президента Сербии есть данные о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада, эти данные неопровержимы», - сказал он.

Александр Боцан-Харченко сказал, что протесты спланировали извне для того, чтобы ослабить власть действующего президента из-за его нежелания присоединиться к антироссийским санкциям. Он заявил, что беспорядки организовали по принципу «майданных революций».

Несогласные с результатами выборов 17 декабря несколько раз устраивали в Белграде акции протеста. Они попытались 25 декабря прорваться к зданию администрации, но полиция остановила толпу. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременно предоставленную информацию о готовящихся беспорядках. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Запада к этим происшествиям.

Дипломатия Сербия Международные отношения Россия Беспорядки Запад
25 декабря 2023, 12:48
Профессор ВШЭ пояснила, почему протесты в Сербии «сдуются естественным путем»
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Протесты в Сербии спровоцировали выборы в парламент Белграда. Но эти беспорядки «сдуются» естественным путем после новогодних праздников. Об этом заявила профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Ее процитировал сайт Bfm.ru.

Она пояснила, что ровно неделю назад в Сербии прошли голосования на разных уровнях. Но протесты начались из-за результатов выборов в скупщину - парламент Белграда. Дело в том, что оппозиция и правящая коалиция получили примерно одинаковое количество голосов. При этом большинство в парламенте не может сформироваться. Для этого сторонам не хватает голосов коалиционных партнеров, с кем они могут объединиться.

Поэтому, по словам эксперта, оппозиция пытается добиться того, чтобы президент Сербии Александр Вучич согласился устроить вторые выборы. Для этого необходимо, чтобы больше людей приняли участие в голосовании. И для оппозиции важно, чтобы это большинство выбрало их. При этом для стимулирования людей и убеждения Вучича у протестующих есть всего четыре дня. Уже в пятницу, 29 декабря, все отправятся встречать Новый год.

«Потом в Сербии уйдут в празднование православного Рождества, и эта протестная сила сдуется естественным путем», - пояснила Энтина.

Происходящее сегодня в Белграде - способ оппозиции нагнетать ситуацию, чтобы создать соответствующую атмосферу у белградцев , заключила она.

Протесты Сербия Оппозиция ВШЭ Выборы
25 декабря 2023, 10:38
Запад уличили в попытках раскачать ситуацию в Сербии
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Коллективный Запад намеренно пытается раскачать ситуацию в Сербии. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники „майданных переворотов“», - указала дипломат.

По ее словам, единственно возможной реакцией на происходящее могут быть строгое следование конституции страны и уважение к выбору народа, проголосовавшего за национальные интересы Сербии.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременное предупреждение о готовящихся беспорядках в Белграде. По ее словам, поначалу «остальные» восприняли это как дезинформацию и не приняли угрозу беспорядков всерьез, но в итоге именно российские данные позволили предотвратить протесты.

Активисты собрались у здания администрации Белграда 24 декабря. Полиция разогнала протестующих, 35 человек задержали.

Мария Захарова Протесты Сербия Запад МИД РФ

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