Дипломаты Израиля покинули Турцию за 10 дней до призыва главы МИД

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«В Турции сейчас нет израильских дипломатов, <…>. 18 октября в ноте, направленной в наше министерство, сообщалось, что они покинут Турцию с 19 октября», - указали в диппредставительстве.

Собеседник Anadolu заметил, что не знает, кому именно Эли Коэн поручил вернуться обратно.

Ранее министр иностранных дел Израиля отозвал всех дипломатов страны в Турции на фоне резких высказываний президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В МИД заявили, что Израиль хочет пересмотреть отношения с соседним государством.

Днем ранее во время многотысячного митинга в поддержку Палестины президент Турции заявил, что готов объявить Израиль военным преступником за «резню» в секторе Газе.