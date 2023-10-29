Дипломаты Израиля покинули Турцию за 10 дней до призыва главы МИД
Израильские дипломаты, в том числе посол в Анкаре Ирит Лилиан , покинули территорию Турции 10 дней назад. Об этом сообщил турецкий МИД после заявлений министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о немедленном отзыве дипсотрудников из страны. Заявление ведомства предоставило агентство Anadolu.
«В Турции сейчас нет израильских дипломатов, <…>. 18 октября в ноте, направленной в наше министерство, сообщалось, что они покинут Турцию с 19 октября», - указали в диппредставительстве.
Собеседник Anadolu заметил, что не знает, кому именно Эли Коэн поручил вернуться обратно.
Ранее министр иностранных дел Израиля отозвал всех дипломатов страны в Турции на фоне резких высказываний президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В МИД заявили, что Израиль хочет пересмотреть отношения с соседним государством.
Днем ранее во время многотысячного митинга в поддержку Палестины президент Турции заявил, что готов объявить Израиль военным преступником за «резню» в секторе Газе.