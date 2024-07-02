Дипломатическую победу Путина признали в США

Произошедшие за последние несколько дней конфликты между турками и приехавшими в страну беженцами из Сирии не повлияли на приехавших на отдых россиян. Основные протестные акции прошли вдалеке от курортных районов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

В организации пояснили, что самые крупные волнения охватили города Кайсери, Хатай и Газиантель, где протестующие поджигали машины и громили сирийские магазины. Местная полиция быстро подавила погромы и арестовала 67 самых активных участников.

Основной поток туристов из России приходится на курорты провинции Анталья, где прошел только один небольшой митинг в отдаленном от побережья районе. Поэтому отдыхающие даже не заметили протестные акции.

Кроме того, основные отели расположены в пригородах Антальи, где никаких протестов не происходило. В самом городе столкновения носили локальный характер и быстро пресекались полицией.

При этом представители туроператоров подчеркнули, что тем, кто путешествует самостоятельно и направляется в непопулярные у отдыхающих регионы, следует соблюдать осторожность. Особенно это касается восточных и юго-восточных провинций Турции, где расположены компактные места проживания сирийских беженцев. Полиция контролирует ситуацию, но иностранцам все же лучше выбирать маршруты без большого скопления людей и обходить районы, где идут митинги.

В ходе протестных акций против сирийских беженцев в турецком городе Кайсери пострадали 14 полицейских.

Погромы вспыхнули после разошедшегося слуха, что приехавший мигрант приставал на рынке к пятилетней девочке. Вышедшая на улицы толпа подожгла автомобили приезжих и разбила витрины сирийских магазинов.