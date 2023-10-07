Дипломатический скандал разразился на саммите в Гранаде

Читайте нас в:

В материале сказано, что Мелони и Макрон во время саммита согласились на встречу с премьером Великобритании Риши Сунаком для обсуждения миграционного вопроса. Испанский прьемер-министр Педро Санчес решил, что это мероприятие отвлечет от официальных переговоров.

«[Педро Санчес] в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», - сообщило агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Один из европейских дипломатов отметил, что многие в блоке встревожены сложившейся ситуацией с количеством мигрантов. Однако большое количество лидеров не хотят решать этот вопрос, потому что миграционная тема негативно влияет на политическую карьеру.

Ранее в немецком журнале Spiegel заявили, что глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили настоящую борьбу за власть. Мишель обвинил председателя ЕК в превышении внешнеполитических полномочий. Как отметили авторы материала, глава Евросовета сам их превысил, когда предложил Киеву вступить в ЕС к 2030 году.