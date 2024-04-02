Дипломат заявил об открытости России к любым контактам с НАТО

«В этом наша принципиальная позиция остается неизменной», - подчеркнул дипломат.

Гаврилов также отметил, что Россия продолжит выполнять цели СВО и будет выстраивать отношения с Западом, опираясь на реальную ситуацию.

«Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение „бизнеса как обычно“», - добавил он.

Ранее Гаврилов предположил, что кураторы Украины могут попытаться использовать переговоры с Россией в качестве инструмента для возобновления боевых действий. По его словам, во время дипломатического урегулирования украинская армия будет проводить перегруппировку и получать вооружение.