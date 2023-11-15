Дипломат спрогнозировал завершение очередной фазы операции ЦАХАЛ в секторе Газа

«В течение нескольких недель. <…> Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее», - сказал он.

Дипломат не стал уточнять, в чем заключается следующий этап силовой операции и каковы ее цели.

Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа, в том числе над одноименным городом. Военнослужащие вошли в здание Законодательного совета в центре Газы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что с начала кампании погибли 366 израильских военнослужащих. Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу, что стороны приблизились к заключению соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня.