Дипломат рассказал о трудностях оформления внутренних паспортов РФ за рубежом

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Так дипломат ответил на предложение омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что россиянам стоит предоставить возможность получить паспорт в зарубежных представительствах.

«По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», - отметил Климов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова еще в марте обозначала проблему с получением внутреннего паспорта россиянами , которые постоянно проживают за границей. Она обратилась в МВД и МИД. Министерство иностранных дел получило обращение и начало проработку этого вопроса в апреле.