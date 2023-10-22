Дипломат рассказал о трудностях оформления внутренних паспортов РФ за рубежом
Оформить внутренний паспорт Российской Федерации за рубежом практически невозможно. Об этом РИА «Новости» заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
Так дипломат ответил на предложение омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что россиянам стоит предоставить возможность получить паспорт в зарубежных представительствах.
«По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», - отметил Климов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова еще в марте обозначала проблему с получением внутреннего паспорта россиянами , которые постоянно проживают за границей. Она обратилась в МВД и МИД. Министерство иностранных дел получило обращение и начало проработку этого вопроса в апреле.