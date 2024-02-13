Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване
Власти Китая не попадут в ловушку, если кто-то решит устроить провокацию в Тайваньском проливе. Об этом изданию South China Morning Post заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.
«Возможно, что кто-то готовит ловушку для нас. Начнут поставлять вооружения для прокси-войны и оказывать военную помощь, чтобы китайцы бились с китайцами. В эту ловушку мы не попадем», - сказал он.
Таким образом бывший дипломат намекнул на непрерывную продажу Тайваню американского оружия.
Тянькай также расценил прошедшие парламентские выборы на Тайване как «местные китайские выборы».
«Мы добьемся воссоединения в любом случае. Но только таким способом, который ответит национальным интересам всей китайской нации самым наилучшим образом», - заключил бывший посол.
Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал окончательно решить вопрос с сепаратистскими настроениями на Тайване.