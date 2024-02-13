Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване

«Возможно, что кто-то готовит ловушку для нас. Начнут поставлять вооружения для прокси-войны и оказывать военную помощь, чтобы китайцы бились с китайцами. В эту ловушку мы не попадем», - сказал он.

Таким образом бывший дипломат намекнул на непрерывную продажу Тайваню американского оружия.

Тянькай также расценил прошедшие парламентские выборы на Тайване как «местные китайские выборы».

«Мы добьемся воссоединения в любом случае. Но только таким способом, который ответит национальным интересам всей китайской нации самым наилучшим образом», - заключил бывший посол.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал окончательно решить вопрос с сепаратистскими настроениями на Тайване.