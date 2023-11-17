17 ноября 2023, 08:36

Дипломат предупредил о долгосрочном всплеске инфляции из-за антироссийских санкций

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Антироссийские санкции скажутся на способности мировой экономики расти, спровоцируют повышение цен и голод. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Марат Бердыев перечислил РИА «Новости» последствия ограничений.

«Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции», - сказал он.

Дипломат заявил, что из-за рестрикций необходимо изменить систему платежных расчетов между странами. Марат Бердыев заявил, что дедолларизация мировой экономики и нерыночные меры воздействия обеспокоили страны АТЭС. По его словам, во избежание издержек необходимо предотвратить фрагментацию мировой хозяйственной системы.

Евросоюз подготовил 12-й пакет антироссийских санкций. В него включат запрет на экспорт двигателей беспилотников, литиевых батарей и термостатов, а также импорт алмазов. Минфин предупредил, что это приведет к замене природных камней синтетическими.

Санкции Запад МИД РФ Экономика
17 ноября 2023, 08:28
Новый глава МИД Британии взял курс на деструктивную политику
Читайте нас в: Google Новости
Назначение Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии не повлияет на антироссийскую политику страны. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД России.

Дипломаты отметили, что высказывания Кэмерона подтвердили его приверженность деструктивной линии. Его деятельность будет способствовать росту международной напряженности, добавили в МИД.

«Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией», - указали в ведомстве.

По мнению политолога Натальи Ереминой, новый британский министр имеет плохую репутацию. Он отказался поддержать выход Британии из Европейского союза и получил известность в стране как человек, любящий поиграть с публикой.

Еремина назвала необдуманным решение премьер-министра Риши Сунака поставить Кэмерона на должность главы МИД. Она предположила, что назначение произошло «без опоры на мнение избирателей».

Великобритания МИД РФ
17 ноября 2023, 08:27
Блинкен попытался оправдаться за Байдена из-за слов о «диктаторе Си Цзиньпине»
Читайте нас в: Google Новости
Журналисты попросили госсекретаря Энтони Блинкена прокомментировать заявление американского президента о «диктаторе Си Цзиньпине». Он уклонился от прямого ответа и заявил, что политические системы США и Китая очень отличаются, сообщил телеканал ABC.

«В действительности ни для кого не секрет, что у нас две очень разные [политические] системы. И президент Джо Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», - сказал он.

Отношения с Китаем имеют для США, по словам Энтони Блинкена, «самые важные последствия». Он заявил, что страны вступили в конкуренцию, и важно сделать так, чтобы она не вылилась в открытый конфликт. Госсекретарь уверен, что прошедшая в Сан-Франциско встреча американского и китайского лидеров позволит достичь результатов.

Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором на брифинге по итогам двусторонних переговоров. Фото с реакций Энтони Блинкена на это заявление сделали мемом.

США Госдеп США Китай Си Цзиньпин Джо Байден
17 ноября 2023, 07:52
Швейцария проведет расследование возможной передачи ее оружия Украине
Читайте нас в: Google Новости
Министерство экономики Швейцарии начало расследовать сообщения о передаче швейцарских боеприпасов Украине через Польшу. Об этом заявило агентство France-Presse.

«По этому делу ведется расследование… Никаких комментариев, пока оно продолжается», - отметили в министерстве.

Ранее газета NZZ сообщила, что произведенные компанией SwissP Defence боеприпасы продали на Украину через польскую компанию UMO SP, хотя Швейцария запрещает другим странам экспортировать ее оружие без согласия властей. Журналисты обратили внимание, что частная компания, поставившая Украине снаряды, не подписывала декларацию о реэкспорте.

В UMO SP не стали опровергать информацию о поставках и напомнили, что польская фирма не нарушила никаких процедур, так как так ее транзакции проверило правительство Польши.

По данным Defence One, швейцарские снаряды через польского экспортера получила украинская фирма Ukrainian Armor. По информации издания, в ВСУ поставили около тысячи боеприпасов 152-миллиметровго калибра. Стоимость каждого из них составила около трех тысяч долларов.

Украина Польша Армия Швейцария
17 ноября 2023, 07:33
США предрекли распад в случае продолжения поддержки Украины
Читайте нас в: Google Новости
Поддержка Украины может спровоцировать развал Соединенных Штатов. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

По его словам, затянувшаяся поддержка Украины может привести к «дальнейшему скатыванию в пропасть» экономики Соединенных Штатов. Кроме того, это спровоцирует протесты по всей страны, которая итак погрязла в долгах простых американцев.

«Погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства», - подчеркнул он.

Шеремет назвал деятельность президента США Джо Байдена антинародной и античеловеческой. Именно работа американского лидера может сыграть с США злую шутку, заключил парламентарий.

Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине никак не помогает экономике страны. По его мнению, американские власти добьются большего эффекта, если просто раскидают много денег над Штатами.

США Госдума РФ Депутаты Украина

Новости по теме