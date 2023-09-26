Дипломат Логвинов предрек неутешительные последствия санкций на российские алмазы

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Логвинов указал, что санкции в отношении алмазов из России могут говорить о создании параллельного Кимберлийскому процессу механизма, который направлен на исключение из мировой торговли драгоценных камней. При этом сейчас это может коснуться РФ, но в дальнейшем и любой другой «неугодной» страны.

«Подобная инициатива, в случае ее реализации, носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал», - объяснил дипломат.

По его словам, под ударом может оказаться ряд развивающихся стран. Поэтому западные планы в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга, высказался Логвинов.

Ранее страны Евросоюза задумались о введении санкций на алмазы из России осенью 2023 года. Так, на территории стран-участниц могут разрешить оборот камней только с нероссийской маркировкой.