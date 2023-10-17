Дипломат из Северной Кореи обвинил США в стремлении к мировой нестабильности

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По словам Кима, КНДР будет решительно реагировать на попытки развязать ядерную войну. Он отметил, что стремление США к ядерной гегемонии стало причиной нарастающей нестабильности в мире.

«Озабоченность такого государства „ядерной угрозой“ со стороны кого-то является абсурдным парадоксом, путающим правду и ложь, и апогеем поведения вора, бьющего хозяина», - указал Ким.

Он напомнил, что США занимаются укреплением ядерных вооруженных сил и систем ПРО. Так, комитет стратегической готовности при Конгрессе планировал увеличить число установленных тактических ядерных вооружений в Азии и Европе, а также самолетов-бомбардировщиков и подводных лодок.

«Их цель - укрепление щита, гарантирующее безопасное метание копья», - добавил эксперт.

Он призвал мировое сообщество обратить внимание на действия США и защитить мир от их «происков».

Ранее КНДР назвала провокацией совместные военные учения США и Южной Кореи. Минобороны в ответ на маневры пригрозило нанести удар по американскому авианосцу Ronald Reagan.