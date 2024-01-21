Дипломат Грушко заявил, что НАТО не запугает Россию учениями Steadfast Defender

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По его словам, подобные маневры еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью.

«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО», - пояснил высокопоставленный дипломат.

Грушко подчеркнул, что США используют военные учения в качестве инструмента влияния в борьбе за сохранение гегемонии. Однако Россия обладает необходимыми ресурсами для обеспечения своей обороноспособности, подытожил он.

Steadfast Defender 2024 развернутся в Европе, к ним привлекут порядка 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие маневры стран блока со времен холодной войны.