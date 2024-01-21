21 января 2024, 07:53

Дипломат Грушко заявил, что НАТО не запугает Россию учениями Steadfast Defender

РИА «Новости»
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Масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов, но демонстрацией силы Россию не запугать. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, подобные маневры еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью.

«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО», - пояснил высокопоставленный дипломат.

Грушко подчеркнул, что США используют военные учения в качестве инструмента влияния в борьбе за сохранение гегемонии. Однако Россия обладает необходимыми ресурсами для обеспечения своей обороноспособности, подытожил он.

Steadfast Defender 2024 развернутся в Европе, к ним привлекут порядка 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие маневры стран блока со времен холодной войны.

Военные учения Россия НАТО
21 января 2024, 07:40
Названа причина военной операции США против хуситов
РИА «Новости»
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США начали военную кампанию против членов движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене по идеологическим причинам. При этом Вашингтон стремится ослабить хуситов, а не победить. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

«Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию», - отметил автор материала.

Источник издания подчеркнул, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация», способная объединить другие страны вокруг общей цели. В Вашингтоне полагают, что операция против хуситов не затянется на несколько лет.

О победе над движением речи нет, кроме того, США не планируют вторгаться в Йемен, но хотят ослабить хуситов, заявили собеседники. В Вашингтоне рассчитывают сократить их возможности для атак военных кораблей в Красном море, подытожили источники.

Ухудшение ситуации с безопасностью в регионе отразились на торговле. В Суэцком канале грузопоток упал на 40%.

США Военные Йемен
21 января 2024, 07:09
Трамп назвал США свалкой
РИА «Новости»
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США из-за некомпетентности действующего президента Джо Байдена превратились в свалку для всего остального мира. Об этом на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире заявил экс-президент страны Дональд Трамп.

«США стали свалкой для остального мира под руководством Байдена», - сказал он.

Трамп также выразил мнение, что некомпетентность нынешних властей поставила под угрозу всю американскую демократию.

Ранее Трамп выиграл партийные праймериз от республиканцев в штате Айова. Байден признавал, что это конкурент является лидером оппозиции.

Дональд Трамп неоднократно высказывался в адрес Байдена в негативном ключе. Он называл его мошенником и негодяем , также признался, что удивится, если вновь увидит его выборах в 2024 году.

Также Трамп заявлял, что способен решить конфликт Украины и России всего за сутки, чем вызвал недовольство Владимира Зеленского.

США Дональд Трамп
21 января 2024, 04:51
«Близкий друг корейского народа». Путина пригласили в КНДР
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин — близкий друг корейского народа, и его с радостью ждут в КНДР. Об этом сообщил аппарат помощников министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам визита в Россию. Сообщение ведомства передало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», - заявили в МИД Северной Кореи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассчитывает посетить Северную Корею в ближайшем будущем. Сроки визита, по словам Пескова, будут согласовываться по дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия будет продолжать диалог с КНДР на всех уровнях.

В среду, 17 января, Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и актуальную международную повестку, но главным вопросом переговоров стало развитее двусторонних отношений.

Северная Корея Ким Чен Ын Дмитрий Песков Международные отношения Россия КНДР Владимир Путин
21 января 2024, 04:31
Испанские власти отобрали ребенка у белоруски после просьбы о помощи
РИА «Новости»
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Испанские социальные службы отобрали у белоруски Русланы Моисеенко сына, подсадив мальчика на психотропные препараты и запретив говорить на русском языке. Женщина пять лет пытается его вернуть, сообщил сайт kp.ru.

Женщина рассказала, что она переехала в Испанию из Белоруссии в 2001 году. Там она вышла замуж и родила сына. Через некоторое время развелась с мужем. Семье супруга это не понравилось, они стали жаловаться в социальные службы, требуя, чтобы у нее забрали ребенка.

По словам Моисеенко, она допустила роковую ошибку, когда сама обратилась в социальные органы за помощью. Вместо этого у нее забрали ребенка. Сотрудники органов опеки заявили, что у нее конфликтная семья, ребенок якобы неухоженный, а квартира нуждается в ремонте. Она сняла другую, но и ту раскритиковали.

Ее сына увезли в приют, находящийся в 60 километрах от дома. Там он похудел на 12 килограммов за пару месяцев.

«Его пичкали наркотиками! Подсадили на психотропные препараты. Решили, что у сына синдром дефицита внимания, хотя диагноза даже не было. Начали давать препарат, который приравнивается к сильным наркотикам», - заявила Моисеенко.

Помимо этого, по ее словам, ребенка били, когда он просился к матери. Имя ему тоже хотели поменять на испанское, но без ее разрешения не смогли, а также запрещали разговаривать на русском языке. В приюте он начал пить и курить, хотя ему всего 13 лет.

Моисеенко продолжает судиться, чтобы вернуть сына. В заключение она отметила, что забирать детей в приюты выгодно - они получают от 40 до 70 тысяч евро единовременной суммой, а потом ежемесячно по четыре тысячи евро.

Ранее сообщили, что украинцы отбирают у матерей права на детей ради уклонения от мобилизации.

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