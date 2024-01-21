Дипломат Грушко заявил, что НАТО не запугает Россию учениями Steadfast Defender
Масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов, но демонстрацией силы Россию не запугать. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал замглавы МИД России Александр Грушко.
По его словам, подобные маневры еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью.
«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО», - пояснил высокопоставленный дипломат.
Грушко подчеркнул, что США используют военные учения в качестве инструмента влияния в борьбе за сохранение гегемонии. Однако Россия обладает необходимыми ресурсами для обеспечения своей обороноспособности, подытожил он.
Steadfast Defender 2024 развернутся в Европе, к ним привлекут порядка 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие маневры стран блока со времен холодной войны.