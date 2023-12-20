Дипломат Гаврилов объяснил, почему Украина еще не получила помощь от США

По его словам, обострение региональных конфликтов требует от Вашингтона много ресурсов. Речь идет о «тонущем киевском режиме», «ближневосточной эскалации» и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, США должны продумать новую политическую линию в отношении Венесуэлы.

«Отсюда можно сделать вывод, что эта череда событий повлияет на поставки оружия Украине», - подчеркнул Гаврилов.

Он считает, что Израиль для США - та рубашка, которая ближе к телу.

Американские законодатели пока не согласовали вопрос о выделении очередного пакета помощи для Украины, несмотря на призывы президента Джо Байдена. Обсуждения в Сенате США снова перенесли, на этот раз на январь 2024 года.