«Дикипедия». Илон Маск предложил «Википедии» $1 млрд за смену названия на неприличное

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«Я дам им миллиард долларов, если они сменят свое название на „Дикипедию“», - заявил он.

Предложенное наименование является неприличным, так как слово dick на английском означает вульгарное название мужского полового органа.

В 2022 году Маск раскритиковал онлайн-энцеклопедию за предвзятое редактирование материалов, посвященных скандалу вокруг сына американского президента Джо Байдена Хантера.

Ранее стало известно, что Илон Маск потерял 16 миллиардов долларов за сутки после падения акций его компании Tesla. Цены на акцию снизились на 9% и подешевели до 220 долларов. Спад стоимости случился после публикации квартального отчета. Теперь состояние предпринимателя оценили в 210 миллиардов в американской валюте.