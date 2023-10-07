«Дикая ненависть». Кто и зачем мог пытаться отравить лидера «Альтернативы для Германии»

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Далее - прямая речь.

В Германии уже был ряд покушений на разных политиков. Самый популярный случай - когда в [главу МВД страны] Вольфганга Шойбле, который чуть не стал канцлером, выстрелил душевнобольной человек - с тех пор Шойбле уже 30 лет - ему сейчас под 80 - передвигается в коляске. Были другие случаи нападения. К сожалению, в Германии такое происходит. Был убит правыми террористами в Касселе [политик Вальтер Любке]. Сейчас - нападение на господина Хрупаллу.

Если подтвердится, что это была террористическая атака, то подозреваемых нужно искать в ультралевых организациях. Есть одна организация антифашистская, они уже даже не с фашистами борются, а со всем, что не «левое». У них есть вооруженные отряды, они устраивают беспорядки в городах. Но я никого не хочу винить пока, все-таки следствие ведется и будет вестись. На Алису Вайдель, второго лидера «Альтернативы для Германии», тоже якобы пытались организовать покушение, ее и ее семью попросили выехать из их дома в Швейцарии, чтобы обезопасить.

Остановить любой ценой Обстановка серьезная, идет радикализация общества и политики. Есть дикая ненависть к АдГ, потому что она начинает набирать все больше и больше голосов, чуть ли не 30%, завтра будет 40%. Они могут где-то в Восточной Германии прийти во власть. И многие считают, что это нужно в любом случае остановить, даже, может быть, такими методами, как террор.

Надеюсь, мы не вернемся в 70–80-е, когда в Германии были так называемые левые террористы RAF, которые взрывали дома, убивали политиков, похищали банкиров. Германия все пережила, и надеюсь, что это не повторится, но начинает попахивать чем-то нехорошим.