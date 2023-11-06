Диалог США с Путиным с позиции силы назвали ошибкой

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы - единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», - указали в материале.

Журналисты обвинили Белый дом в организации провокаций против России и заметили, что ее сдерживанием США не занимались. А действия американцев по улучшению безопасности партнеров рядом с российскими границами, отметили в статье, в РФ рассматривают как потенциальную угрозу.

Тем не менее, по мнению авторов материала, Соединенные Штаты вместе с союзниками из Европы только нарастили поддержку оборонного, разведывательного, кибернетического потенциала и безопасности Украины.

В США также обратили внимание, что затраты на украинский конфликт доказали: страна не в силах помочь всем своим союзникам.