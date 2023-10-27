Диалог с Израилем тоже продолжается. Песков — о контактах с участниками конфликта на Ближнем Востоке
Россия продолжает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем », - указал представитель Кремля.
Накануне, 26 октября, стало известно о визите в Москву представителей движения ХАМАС. Данные об этом подтвердила представитель МИД России Мария Захарова.
Во внешнеполитическом ведомстве в комментарии РИА «Новости» отметили, что на встрече с делегацией обсуждалась тема освобождения заложников и вопрос об эвакуации граждан России из сектора Газа.
Представители ХАМАС заявили, что в ходе переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента Владимира Путина в отношении конфликта Израиля и Палестины, а также дипломатические усилия со стороны России.