Диагноз очевиден. Джо Байден забыл, когда умер его старший сын Бо

Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила, что диагноз главы Белого дома очевиден даже непрофессионалам - у Байдена деменция. Ситуация будет только ухудшаться.

Во время дачи показаний американский лидер не вспомнил, когда был вице-президентом, и спустя всего несколько лет забыл, когда умер его сын Бо. Старший ребенок Байдена скончался в 2015 году от опухоли мозга.

Президент США ответил на обвинения специального прокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти в ходе выступления перед нацией. Байден напомнил, что он - «пожилой мужчина с благими намерениями», и знает, что делает.

Американский лидер регулярно совершает оговорки. В поздравлении с Ханукой он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.