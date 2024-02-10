Диагноз очевиден. Джо Байден забыл, когда умер его старший сын Бо
Президент США Джо Байден не смог вспомнить даты важных событий своей жизни. Это произошло во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщил RT.
Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила, что диагноз главы Белого дома очевиден даже непрофессионалам - у Байдена деменция. Ситуация будет только ухудшаться.
Во время дачи показаний американский лидер не вспомнил, когда был вице-президентом, и спустя всего несколько лет забыл, когда умер его сын Бо. Старший ребенок Байдена скончался в 2015 году от опухоли мозга.
Президент США ответил на обвинения специального прокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти в ходе выступления перед нацией. Байден напомнил, что он - «пожилой мужчина с благими намерениями», и знает, что делает.
Американский лидер регулярно совершает оговорки. В поздравлении с Ханукой он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.