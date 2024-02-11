Действующий и бывший премьеры Эстонии разругались из-за выборов в ЕП

«Кая Каллас направила открытое письмо <…> Андрусу Ансипу, в котором просила Ансипа не баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Ансип назвал предложение Каллас мелочным», - передали авторы материала.

Каллая обвинила Ансипа в том, что тот использует свое положение только для критики эстонского правительства. Она добавила, что бывший премьер может делать это и у себя дома, поэтому в Европарламент должны баллотироваться те, кто реально заботится о стране.

Ансип сказал, что решит, будет ли баллотироваться на выборах в Европарламент или нет, в конце марта. В свое оправдание мужчина отметил, что всегда защищал принципы партии. Он не намерен молча наблюдать за падением экономики Эстонии и благосостояния народа.

Выборы в Европейский парламент должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Это будет 10-е общенародное голосование, которое пройдет во всех странах Евросоюза.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель под давлением критики передумал баллотироваться в Европарламент. Политик заявил, что останется на своем посту до конца мандата. До этого возможный уход Мишеля стал шоком для лидеров Евросоюза.