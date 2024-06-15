15 июня 2024, 03:16

Действующего президента ЮАР переизбрали на новый срок

Unsplash
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Действующего президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу переизбрали на новый срок. Об этом сообщил новостной портал News 24.

Кандидатуру Рамафосы поддержали 283 члена Национальной ассамблеи. Его соперник, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, получил лишь 44 голоса в свою поддержку.

Президентский срок в Южно-африканской республике составляет пять лет.

В конце мая в стране прошли выборы в Нацассамблею, в ходе которых партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» победила, получив 40,2% голосов.

Раннее посол южноафриканского государства в Москве Мзувукиле Макетука заявил , что власти ЮАР заинтересованы в развитии отношений с Россией, в частности, в финансовом и банковском секторах.

Африка Выборы
15 июня 2024, 02:38
Антонов рассказал об унижении граждан России со стороны американских служб
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы несколько раз бесцеремонно обыскивали россиян, унижая их. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в беседе с РИА «Новости».

«Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить», - сказал он.

По словам дипломата, если российские граждане приходят в посольство РФ в Америке, то сотрудники диппредставительства начинают устраивать допросы. Они спрашивают у россиян о причине визита в дипмиссию и указаниях посла.

Антонов признался, что спецслужбам США никогда не нравилась активность посольства РФ по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, которые оказались в Штатах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о деградации правовых институтов. По ее словам, дискриминация российских граждан стала нормой для ряда европейских стран.

США Россия
15 июня 2024, 02:03
Германия помешала ввести новые санкции против России
РИА «Новости»
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Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters, сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете антироссийских санкций из-за несогласия Германии по поводу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters , сославших на неназванных дипломатов из Евросоюза.

По их данным, ФРГ несогласна, потому что положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах повлияет на ее промышленность.

Журналисты выяснили, что постоянные представители стран ЕС должны были договориться о санкциях вечером 14 июня. В последний момент тему антироссийских ограничений сняли с обсуждения. Следующую подобную встречу назначили на 19 июня.

Ранее в пресс-службе Государственного департамента США заявили, что новые санкции ввели против российских производителей энергоносителей. Ограничения связаны с проектом «Арктик СПГ-2».

Германия США Санкции Россия Евросоюз Промышленность
15 июня 2024, 01:36
Кейт Миддлтон поделилась, как проходит ее лечение рака
Global Look Press
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Жена принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила об успехах в борьбе с опухолью. О своем состоянии она рассказала в соцсети X.

«Я добиваюсь значительного прогресса, но как у любого человека, проходящего через химиотерапию, у меня бывают и хорошие, и плохие дни», - написала Миддлтон.

Принцесса отметила, что хочет приехать на парад, приуроченный ко дню рождению короля Карла III, и присоединиться к некоторым другим летним мероприятиям.

Ранее появилась информация, что после химиотерапии самочувствие Кейт Миддлтон ухудшилось. Однако потом принцессе стало лучше. Журналисты выразили стопроцентную уверенность, что она вернется к своим королевским обязанностям, как только получит разрешение от врачей.

Врачи Королевская семья Британии Рак Онкология Принц Уильям
15 июня 2024, 00:53
Румыния отказалась пускать россиян на Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Freepik
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Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны - соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», - написал он.

По словам Карасина, в ноте сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство. Такие меры приняли из-за якобы «российской агрессии против Украины».

Сенатор заявил, что российская сторона запомнит это решение Румынии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. По ее словам, международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.

ОБСЕ Визы Европа Россия Румыния

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