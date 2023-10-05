Действия Украины против УПЦ признали нарушением прав человека
Действия украинских властей против Украинской православной церкви (УПЦ) признали нарушением прав человека. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Нарушением признали расторжение договора аренды Киево-Печерской Лавры. Кроме того, ООН зафиксировала 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в ходе конфликтов между прихожанами УПЦ и Православной церковью Украины (ПЦУ). Отмечается, что особенно напряженными в этом плане были март и апрель.
В конце марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека уже публиковало доклад , посвященный проблемам свободы религии на Украине, и обращало внимание на дискриминацию в отношении Украинской православной церкви. Авторы доклада выражали обеспокоенность применениями так называемых мер безопасности в отношении УПЦ со стороны СБУ, в том числе обысками в монастырях.