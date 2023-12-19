19 декабря 2023, 00:42

Действия России сравнили в США с тактикой ХАМАС

РИА «Новости»
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США считают, что Израиль убивает мирных жителей в секторе Газа «не целенаправленно». При этом власти страны обвиняют Россию в намеренных убийствах на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», - сказал политик.

Представитель Белого дома добавил, что российские власти якобы ставят такие цели в специальной военной операции на Украине и сравнил действия российской армии с тактиками ХАМАС.

В воскресенье, 17 декабря, Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Еще около 100 пострадавших могут оставаться под завалами. Из-за постоянных обстрелов со стороны Израиля спасатели не могут разобрать завалы и спасти людей.

США Израиль Россия Украина
18 декабря 2023, 23:04
Евросоюз ввел санкции против сына Дмитрия Медведева
РИА «Новости»
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Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно тексту постановления, 28-летний Илья Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По мнению еврочиновников, таким образом он подрывает суверенитет и независимость Украины.

Кроме того, в 12-й пакет антироссийских санкций попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Всего в рамках нового пакета антироссийских санкций в списки попали 147 фигурантов. 61 из них - физические лица, а 86 - организации. Общее число российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза почти достигло двух тысяч человек.

Европейский союз утвердил новый пакет антироссийских санкций в понедельник, 18 декабря.

Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении , опубликованном в официальном журнале ЕС.

Дмитрий Медведев Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 23:02
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки
РИА «Новости»
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Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

«Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», - указывается в документе.

В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.

Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».

Евросоюз Машины
18 декабря 2023, 20:55
Росфинмониторинг, члены ЦИК и ПАО «Туполев» подпали под санкции ЕС
РИА «Новости»
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В новый санкционный список Евросоюза включили Росфинмониторинг, 14 членов Центризбирокома и ПАО «Туполев». Всего в нем указали 147 позиций — 61 физлицо и 86 организацию.

В 12-м пакете антироссийских санкций также оказались ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Казанский вертолетный завод и ряд других авиапредприятий, Тульский оружейный завод, телеканалы «Спас» И «Царьград».

Ограничения коснулись особой экономической зону «Алабуга», председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и главы ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» Александра Потапова.

Евросоюз также ввел санкции против фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой, глав Республики Алтай и Башкирии Олега Хорохордина и Радия Хабирова.

В силу принятые ограничения вступят с 18 декабря.

Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 20:27
Евросоюз сможет конфисковать активы российских юридических и физических лиц
РИА «Новости»
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Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфисковать финансовые активы юридических или физических лиц. Об этом сообщил ТАСС.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В их числе запрет на экспорт алмазов из России и реэкспорт алмазов российского происхождения, обработанных в третьих странах. Вводить эти ограничения планируют постепенно. С 1 января 2024 года запретят экспорт бриллиантов, а в период с 1 марта по 1 сентября ЕС введет запрет и на реэкспорт алмазов через третьи страны.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает поставки в Россию деталей и товаров двойного назначения: станков, сервомоторов, электродвигателей, термостатов, литиевых батарей и других. В течение года Евросоюз планирует также отказаться от российского сжиженного природного газа.

Санкции Евросоюз

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