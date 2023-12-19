Действия России сравнили в США с тактикой ХАМАС

«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», - сказал политик.

Представитель Белого дома добавил, что российские власти якобы ставят такие цели в специальной военной операции на Украине и сравнил действия российской армии с тактиками ХАМАС.

В воскресенье, 17 декабря, Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Еще около 100 пострадавших могут оставаться под завалами. Из-за постоянных обстрелов со стороны Израиля спасатели не могут разобрать завалы и спасти людей.