Действия Израиля в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле»

«То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершенные израильским государством», - отметил он.

Хиль назвал варварством действия ЦАХАЛ и призвал международное сообщество сделать все возможное для прекращения военных преступлений в секторе Газа.

Ранее израильская армия атаковала в палестинском анклаве школу Усамы бен Заида , в которой укрывались беженцы. Из-за удара получили ранения десятки мирных жителей. До этого обстрелам подверглись медучреждения региона. ЦАХАЛ 3 ноября выпустил снаряды по территории больницы «Аш-Шифа» , а 30 октября - по госпиталю «Аль-Кудс» , в котором укрывались более 12 тысяч палестинцев.